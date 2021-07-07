Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, которые едут поездом, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто
Об этом написал Кулеба в Twitter.
"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинского-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", - сказал он.
Кулеба приветствовал открытие Венгрией двух пунктов пропуска на границе.
"Буду рад приветствовать Петера через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс как председателя Комитета министров Совета Европы", - добавил министр.
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