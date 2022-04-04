Венгрия – позор Европейского Союза. Следует приостановить ее членство в ЕС и НАТО, - политолог о позиции венгерской власти по отношению к Украине
Старший эксперт Украинского института будущего политолог Андреас Умланд считает, что Венгрия является позором Европейского Союза и следовало бы задуматься о приостановлении ее членства в ЕС и НАТО
Политолог рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Венгрия в последние годы в каком-то смысле стала позором для Европейского Союза. И в плане внешней политики, и в плане внутренней политики действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выходит за пределы того, что имелось в виду, когда государство вступило в ЕС в 2004 году", – отметил Умланд.
Эксперт добавил, что особенно гротескно и удивительно также, что Венгрия получает большие субсидии от Европейского Союза.
"Венгрия – относительно бедная страна и имеет право получать поддержку от Евросоюза. Но с другой стороны, государство нарушает во внешней и внутренней политике деятельность ЕС, причины создания такого объединения. С моей точки зрения, после результатов выборов есть смысл подумать о том, что стоило бы по меньшей мере приостановить членство Венгрии в таких организациях, как Европейский Союз и НАТО", - отметил Андреас Умланд.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает действия Путина .
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