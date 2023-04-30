Венгрия пожинает плоды популизма
Пророссийский премьер Орбан со своей антиевропейской риторикой толкает страну в экономическую бездну
Если по ЕС цены выросли на 20%, то в Венгрии на 45%.
Яйца, молоко, масло и хлеб за год вообще вдвое.
Форинт к доллару упал на 40% и евро на 20%.
Еще раз.
В Украине, где самая большая война с 1945 года, курс гривны упал на 30%, в мирной Венгрии на 40%.
В Украине инфляция по итогам военного года составила 26%, в Венгрии – 45%.
В Украине, где самая большая война с 1945 года, курс гривны упал на 30%, в мирной Венгрии на 40%. В Украине инфляция по итогам военного года составила 26%, в Венгрии – 45%.
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Да, я понимаю: у нас ежемесячно союзники закачивают 5 миллиардов долларов.
Но, грубо говоря, они лишь компенсируют то, что вынимаем из казны на войну, потому что напрямую не могут ее финансировать.
И так же я понимаю, что Венгрия тоже получает деньги ЕС, а Орбан визжит как подрезанный кабан, когда их урезают за промосковские выпады.
Что ж, в хорошую дорогу, мадьяры.
Надеюсь, это только начало. Верю, что, как и ваши братья по крови, можете повторить.
Венгрия снова на стороне варвара. В целом же Китаю, Ирану, Северной Корее и РФ надо напрячься. Венгрия дважды воевала в мировых войнах и дважды коалиции, за которые она вписывалась, - проиграли
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После второй мировой инфляция в Венгрии была самой высокой в мире.
Больше, чем знаменитая немецкая в двадцатых, описана Ремарком.
5 квинтиллионов за пенге, то есть пять в тридцатой степени.
Когда в 1946 году пенге заменили форинтом, то долларовая масса всех мадьярских банкнот в обращении составляла одну тысячную цента.
Это все последствие того, что Венгрия присоединилась к войне на стороне агрессора.
Теперь Венгрия снова на стороне варвара.
В целом же Китаю, Ирану, Северной Корее и РФ надо напрячься.
Венгрия дважды воевала в мировых войнах и дважды коалиции, за которые она вписывалась – проиграли.
Стопроцентный сок.
Но ведь Бог любит троицу.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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