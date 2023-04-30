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OPINION

Венгрия пожинает плоды популизма

Олег Манчура
30 апреля, 2023 воскресенье
12:03
Мнение

Пророссийский премьер Орбан со своей антиевропейской риторикой толкает страну в экономическую бездну

Если по ЕС цены выросли на 20%, то в Венгрии на 45%.

Яйца, молоко, масло и хлеб за год вообще вдвое.

Форинт к доллару упал на 40% и евро на 20%.

Еще раз.

В Украине, где самая большая война с 1945 года, курс гривны упал на 30%, в мирной Венгрии на 40%.

В Украине инфляция по итогам военного года составила 26%, в Венгрии – 45%.

В Украине, где самая большая война с 1945 года, курс гривны упал на 30%, в мирной Венгрии на 40%. В Украине инфляция по итогам военного года составила 26%, в Венгрии – 45%.

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Да, я понимаю: у нас ежемесячно союзники закачивают 5 миллиардов долларов.

Но, грубо говоря, они лишь компенсируют то, что вынимаем из казны на войну, потому что напрямую не могут ее финансировать.

И так же я понимаю, что Венгрия тоже получает деньги ЕС, а Орбан визжит как подрезанный кабан, когда их урезают за промосковские выпады.

Что ж, в хорошую дорогу, мадьяры.

Надеюсь, это только начало. Верю, что, как и ваши братья по крови, можете повторить.

Венгрия снова на стороне варвара. В целом же Китаю, Ирану, Северной Корее и РФ надо напрячься. Венгрия дважды воевала в мировых войнах и дважды коалиции, за которые она вписывалась, - проиграли

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После второй мировой инфляция в Венгрии была самой высокой в мире.

Больше, чем знаменитая немецкая в двадцатых, описана Ремарком.

5 квинтиллионов за пенге, то есть пять в тридцатой степени.

Когда в 1946 году пенге заменили форинтом, то долларовая масса всех мадьярских банкнот в обращении составляла одну тысячную цента.

Это все последствие того, что Венгрия присоединилась к войне на стороне агрессора.

Теперь Венгрия снова на стороне варвара.

В целом же Китаю, Ирану, Северной Корее и РФ надо напрячься.

Венгрия дважды воевала в мировых войнах и дважды коалиции, за которые она вписывалась – проиграли.

Стопроцентный сок.

Но ведь Бог любит троицу.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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