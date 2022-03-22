Венгрия попросила у ЕС финансовую помощь из-за кризиса беженцев из Украины

Об этом заявил руководитель пресс-службы Орбана, сообщает Reuters .



Венгрия попросила Еврокомиссию выплатить все средства ЕС, выделенные стране, включая ссуду в рамках Фонда восстановления и устойчивости.



Еврокомиссия отказывается от одобрения выплаты Польше и Венгрии средств на восстановление после пандемии, поскольку обе страны еще не выполнили рекомендации ЕС по верховенству права. Исполнительная власть имеет разногласия с обоими националистическими правительствами по ряду вопросов, включая свободу печати и права ЛГБТ.



Орбан заявил, что Венгрия приняла более 450 тысяч беженцев из Украины и назвал "общую ответственность" между государствами-членами как жизненно важную в условиях кризиса.



"С этой целью Венгрия просит лишь о немедленном и эффективном доступе к выделенным ей средствам ЕС и возможности гибко использовать их в целях, которые лучше всего подходят для борьбы с кризисом", - написал Орбан в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, с которым ознакомилось издание.



В прошлом году Венгрия заявила, что отказалась получить около 3,3 триллиона форинтов ($9,82 млрд) ссуд в рамках Механизма восстановления и устойчивости ЕС (RRF), но согласно письму Орбана, правительство изменило свою позицию.



Он подчеркнул, что Венгрия "просит немедленно предоставить выделенный заем" в рамках RRF.



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