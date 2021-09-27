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Венгрия подпишет с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа: Украина назвала это "экономически необоснованным решением в угоду Кремля"

27 сентября, 2021 понедельник
14:52
Экономика газ

Венгрия и российский концерн "Газпром" подпишут договор о поставках газа до конца 2036 года

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Согласно сообщению, правительство Венгрии и российский "Газпром" заключат долгосрочный контракт на поставку российского газа до конца 2036. Министр иностранных и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подпишут договор 27 сентября в Будапеште.

Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб.м газа в год. По информации издания, ранее сообщалось, что в течение 15 лет эти объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию.

Отмечается, что о намерениях Венгрии стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым. 30 августа Сийярто сообщил, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая начнет действовать с 1 октября.

В издании отметили, что Венгрия покрывает свои потребности в газе в основном за счет России, получая топливо по трубопроводу через территорию Украины. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии.

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины заявили , что "удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном" Газпром "на поставку газа в обход Украины".

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через территорию Украины, поскольку это позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

Кроме того, добавили в МИД, это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях.

В МИД также добавили, что ведомство инициировало перенос Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. Это создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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газ
Венгрия
транспортировка газа
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