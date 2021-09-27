Венгрия подпишет с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа: Украина назвала это "экономически необоснованным решением в угоду Кремля"

Об этом сообщает Deutsche Welle .



Согласно сообщению, правительство Венгрии и российский "Газпром" заключат долгосрочный контракт на поставку российского газа до конца 2036. Министр иностранных и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подпишут договор 27 сентября в Будапеште.



Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб.м газа в год. По информации издания, ранее сообщалось, что в течение 15 лет эти объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию.



Отмечается, что о намерениях Венгрии стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым. 30 августа Сийярто сообщил, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая начнет действовать с 1 октября.



В издании отметили, что Венгрия покрывает свои потребности в газе в основном за счет России, получая топливо по трубопроводу через территорию Украины. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии.



В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины заявили , что "удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном" Газпром "на поставку газа в обход Украины".



"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении ведомства.



Отмечается, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через территорию Украины, поскольку это позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.



Кроме того, добавили в МИД, это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях.



В МИД также добавили, что ведомство инициировало перенос Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. Это создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.