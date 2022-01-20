Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если изменится ситуация с правами этнических венгров

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью ТАСС.



Он отметил, что в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.



"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - заявил Сийярто.



По его словам, в Украине нарушаются права этнических венгров на образование на родном языке, а также на его использование в администрации, культуре и религии.



"Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, антидемократичен. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", - подчеркнул глава МИД Венгрии. .

В Офисе президента Украины говорили, что готовят "джентльменское соглашение" с Венгрией для урегулирования спорных моментов в двусторонних отношениях.