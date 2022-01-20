Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если изменится ситуация с правами этнических венгров
В МИД Венгрии заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если в стране изменится ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств, в том числе венгров
Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью ТАСС.
Он отметил, что в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.
"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - заявил Сийярто.
По его словам, в Украине нарушаются права этнических венгров на образование на родном языке, а также на его использование в администрации, культуре и религии.
"Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, антидемократичен. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", - подчеркнул глава МИД Венгрии. .
- В Офисе президента Украины говорили, что готовят "джентльменское соглашение" с Венгрией для урегулирования спорных моментов в двусторонних отношениях.
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