Венгрия поддерживает все санкции ЕС против России, в том числе отключение от платежной системы SWIFT, - премьер-министр Орбан

Об этом сообщает Reuters.



"Венгрия четко дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому мы не будем ничего блокировать. Поэтому то, о чем могут договориться премьер-министры Европейского Союза, мы это принимаем и поддерживаем", - заявил Орбан.



Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что мирные усилия сейчас важнейшие и пришло время быть едиными, ведь идет война.

"Сегодня я снова общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке дальновидных санкций против России. В том числе - блокировки системы SWIFT", - сообщил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Международное сообщество пришло к единодушному согласию в вопросе прекращения действия системы банковской связи SWIFT для Российской Федерации.