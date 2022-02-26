Венгрия поддерживает все санкции ЕС против России, в том числе отключение от платежной системы SWIFT, - премьер-министр Орбан
Венгрия поддерживает отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT, а также любые другие санкции, которые предложит Евросоюз
Об этом сообщает Reuters.
"Венгрия четко дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому мы не будем ничего блокировать. Поэтому то, о чем могут договориться премьер-министры Европейского Союза, мы это принимаем и поддерживаем", - заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что мирные усилия сейчас важнейшие и пришло время быть едиными, ведь идет война.
"Сегодня я снова общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке дальновидных санкций против России. В том числе - блокировки системы SWIFT", - сообщил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Международное сообщество пришло к единодушному согласию в вопросе прекращения действия системы банковской связи SWIFT для Российской Федерации.
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