Венгрия планирует создать независимое министерство энергетики из-за удорожания энергоресурсов

Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, цитирует Синьхуа .

Отмечается, что новое министерство начнет действовать с 1 декабря 2022 года. Возглавит его бизнесмен Чаба Лантос.

Решение о создании нового министерства было принято после того, как бывший министр технологий и промышленности Ласло Палкович ушел в отставку. В связи с этим обязанности эксминистра технологий и промышленности перейдут в министерства экономического развития, строительства и инвестиций, культуры и инноваций.

"Правительство проводит структурные изменения и создает независимое министерство энергетики, поскольку энергетическая безопасность и цены стали важнейшей проблемой в Венгрии и Европе в целом после военного конфликта между Россией и Украиной", - пишут на сайте.

11 ноября стало известно, что большинство венгров не поддерживают пророссийскую политику Орбана.