Венгрия планирует создать независимое министерство энергетики из-за удорожания энергоресурсов
Из-за роста цен на энергоресурсы и повышения собственной энергетической безопасности венгерское правительство решило создать независимое министерство энергетики
Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, цитирует Синьхуа .
Отмечается, что новое министерство начнет действовать с 1 декабря 2022 года. Возглавит его бизнесмен Чаба Лантос.
Решение о создании нового министерства было принято после того, как бывший министр технологий и промышленности Ласло Палкович ушел в отставку. В связи с этим обязанности эксминистра технологий и промышленности перейдут в министерства экономического развития, строительства и инвестиций, культуры и инноваций.
"Правительство проводит структурные изменения и создает независимое министерство энергетики, поскольку энергетическая безопасность и цены стали важнейшей проблемой в Венгрии и Европе в целом после военного конфликта между Россией и Украиной", - пишут на сайте.
- 11 ноября стало известно, что большинство венгров не поддерживают пророссийскую политику Орбана.
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