Венгрия планирует дополнительно закупить у России 700 млн кубометров газа
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает до конца лета подписать соглашение с Россией о дополнительных поставках газа в размере 700 миллионов кубометров
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что две страны вели переговоры по дальнейшим поставкам в дополнение к уже существующему долгосрочному договору о поставках.
"Венгрии будет достаточно газа. Мы ведем переговоры с россиянами о закупке дополнительно 700 млн кубометров газа, это соглашение можно подписать летом, и тогда мы будем в безопасности", – заявил Орбан.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%. Это покрывает 29% годового потребления.
Венгрия примерно на 85% зависит от российского газа.
Страна активно выступает против санкций ЕС в отношении РФ и не поддерживает эмбарго на газ. Венгерское правительство называет это "прагматическими отношениями с Москвой".
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