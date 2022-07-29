Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что две страны вели переговоры по дальнейшим поставкам в дополнение к уже существующему долгосрочному договору о поставках.

"Венгрии будет достаточно газа. Мы ведем переговоры с россиянами о закупке дополнительно 700 млн кубометров газа, это соглашение можно подписать летом, и тогда мы будем в безопасности", – заявил Орбан.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%. Это покрывает 29% годового потребления.

Венгрия примерно на 85% зависит от российского газа.

Страна активно выступает против санкций ЕС в отношении РФ и не поддерживает эмбарго на газ. Венгерское правительство называет это "прагматическими отношениями с Москвой".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb