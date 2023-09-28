Венгрия первой из стран ЕС вручила верительные грамоты самопровозглашённому президенту Лукашенко
В четверг посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, находящемуся под санкциями за соучастие в войне с Украиной
Об этом пишет "Радио Свобода".
"Венгрия – давний и надежный друг Беларуси, отношения с которой, проверенные временем, строятся на прагматизме и взаимоуважении" – заявил Александр Лукашенко.
По его словам, Беларусь готова "продолжать диалог с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения вопросов только путем мирных переговоров".
Издание отмечает, что Венгрия стала первой страной ЕС, чей посол вручил верительные грамоты Лукашенко после 2020 года.
По данным госагентства БелТА, также 28 сентября верительные грамоты вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.
Европейский Союз и страны-члены организации начали вводить санкции против Белоруссии после силового разгона протестов против фальсификации результатов президентских выборов. Тогда они прекратили почти все программы, реализуемые Евросоюзом в Беларуси, и ограничили дипломатическое присутствие.
Международные санкции ужесточились после того, как 24 февраля 2022 года Александр Лукашенко поддержал российское военное вторжение в Украину и разрешил использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для вторжения российской армии и обстрелов украинских городов.
- Отметим, что посол Венгрии накануне вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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