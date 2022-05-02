Венгрия перенесла посольство из Львова в Киев
В минувшие выходные Венгрия вернула посольство в Киев, учитывая улучшение ситуации безопасности в столице Украины
Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Европейская правда .
Посольство Венгрии в Украине возобновило работу в Киеве, переезд закончился на выходных 30 апреля – 1 мая.
Вернуть посольство из Львова в Киев Венгрия решила, учитывая, что ситуация с безопасностью в украинской столице продолжает улучшаться.
Более 20 посольств, включая Францию, Италию и Нидерланды, также возобновили свою работу в Украине.
- Также в Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи.
- Глава дипломатического представительства Британии в Украине сообщила о своем возвращении в Киев.
- Заместитель главы миссии Посольства США в Украине и члены команды посольства отправились во Львов во вторник, 26 апреля.
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