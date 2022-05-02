Венгрия перенесла посольство из Львова в Киев

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Европейская правда .



Посольство Венгрии в Украине возобновило работу в Киеве, переезд закончился на выходных 30 апреля – 1 мая.



Вернуть посольство из Львова в Киев Венгрия решила, учитывая, что ситуация с безопасностью в украинской столице продолжает улучшаться.



Более 20 посольств, включая Францию, Италию и Нидерланды, также возобновили свою работу в Украине.

Также в Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи.

Глава дипломатического представительства Британии в Украине сообщила о своем возвращении в Киев.

Заместитель главы миссии Посольства США в Украине и члены команды посольства отправились во Львов во вторник, 26 апреля.

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