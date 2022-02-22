Венгрия перемещает войска к границе Украины и готовится оказывать гуманитарную помощь

Об этом сообщает Hirado со ссылкой на заявление министра обороны Венгрии Тибора Бенко.



По его словам, Вооруженные силы Венгрии мобилизуют свои войска в восточной части страны в ближайшие дни. Первые войска могут выйти уже днем, поэтому на дорогах страны ожидается перемещение войск.



Министр отметил, что получил задание премьер-министра Виктора Орбана не допустить вход вооруженной группировки в Венгрию и провести маневры в стране.



Он подчеркнул, что людям в Венгрии не нужно бояться, но они должны быть осторожны, а вооруженные силы Венгрии должны быть готовы к любой ситуации.



По словам Бенко, в случае обострения ситуации в Украине будут военные действия не только на востоке Украины, но и в направлении Киева и Закарпатья. Солдаты должны быть готовы к прибытию беженцев на границу и к выполнению гуманитарных задач.



"Задача Вооруженных Сил Венгрии двойная: одна – предоставлять и помогать в решении гуманитарных задач, другая – закрывать границу с Венгрией и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не сможет войти в Венгрию. С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать", – заявил министр.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb