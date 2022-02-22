Венгрия перемещает войска к границе Украины и готовится оказывать гуманитарную помощь
На фоне признания Путиным "государственности" ОРДЛО Будапешт перемещает войска к границе Украины, чтобы не допустить входа вооруженных группировок в Венгрию
Об этом сообщает Hirado со ссылкой на заявление министра обороны Венгрии Тибора Бенко.
По его словам, Вооруженные силы Венгрии мобилизуют свои войска в восточной части страны в ближайшие дни. Первые войска могут выйти уже днем, поэтому на дорогах страны ожидается перемещение войск.
Министр отметил, что получил задание премьер-министра Виктора Орбана не допустить вход вооруженной группировки в Венгрию и провести маневры в стране.
Он подчеркнул, что людям в Венгрии не нужно бояться, но они должны быть осторожны, а вооруженные силы Венгрии должны быть готовы к любой ситуации.
По словам Бенко, в случае обострения ситуации в Украине будут военные действия не только на востоке Украины, но и в направлении Киева и Закарпатья. Солдаты должны быть готовы к прибытию беженцев на границу и к выполнению гуманитарных задач.
"Задача Вооруженных Сил Венгрии двойная: одна – предоставлять и помогать в решении гуманитарных задач, другая – закрывать границу с Венгрией и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не сможет войти в Венгрию. С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать", – заявил министр.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
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