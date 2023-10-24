Венгрия передаст украинским больницам 100 аппаратов ИВЛ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между Минздравом и Венгерской экуменической службой помощи в Украине. Служба уже более 25 лет оказывает помощь как на территории нашего государства, так и по другую сторону границы, для украинцев, покинувших свои дома. Инициатором передачи ИВЛ-аппаратов в украинские больницы выступила Юлия Гришина - член депутатской группы межпарламентских связей с Венгрией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство аппаратов-ИВЛ распределят между прифронтовыми областями. Кроме того, оборудование получат медучреждения в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Одесской областях. В Минздраве указали, что такой подход к распределению позволит максимально эффективно использовать оборудование.

"Это мощный пример международного медицинского партнерства, которое мы сегодня активно развиваем. Сто аппаратов ИВЛ, которые поступят в наши медучреждения, станут реальным усилением реанимационных отделений, особенно в прифронтовых областях, где медицинская система имеет наибольшее количество вызовов", - подчеркнул во время подписания меморандума министр здравоохранения Виктор Ляшко.