Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
Парламент Венгрии отложил голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Об этом сообщает АР.
Голосование по этому вопросу перенесено на сессию, которая начинается 20 марта. Заявки Швеции и Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу были одобрены всеми странами-членами, кроме Турции и Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но обвинил правительства этих стран в распространении "откровенной лжи" о Венгрии, объяснив этим сомнения парламентариев от его партии относительно ратификации заявок.
В интервью 24 февраля Орбан анонсировал визит венгерской парламентской делегации в Швецию и Финляндию для получения разъяснений по таким вопросам до вынесения ратификации заявок на голосование.
- Ранее разведка Швеции заявила о военной угрозе стране со стороны РФ.
- Финляндия начала строительство забора на границе с РФ и одобрила законопроект о вступлении страны в НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.47
Покупка 38.47Продажа 39.35
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное