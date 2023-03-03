Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Об этом сообщает АР.

Голосование по этому вопросу перенесено на сессию, которая начинается 20 марта. Заявки Швеции и Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу были одобрены всеми странами-членами, кроме Турции и Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но обвинил правительства этих стран в распространении "откровенной лжи" о Венгрии, объяснив этим сомнения парламентариев от его партии относительно ратификации заявок.

В интервью 24 февраля Орбан анонсировал визит венгерской парламентской делегации в Швецию и Финляндию для получения разъяснений по таким вопросам до вынесения ратификации заявок на голосование.