Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас довольно трудно нормализовать венгерско-украинские отношения. У нас всегда были не очень простые взаимосвязи с Венгрией. Хотя у нас есть прецедент в отношениях с Польшей. На фоне не очень хороших отношений с Польшей мы смогли найти с ними общий язык. Поэтому я не исключаю того, что когда в Венгрии будут нормальные политики, мы сможем с ними построить хорошие отношения.К сожалению, сегодня такой категории сознательных политиков в Венгрии нет.Фамилия Кевера сегодня облетела всю страну неслучайно и реакция на его слова была действительно отрицательной. Спикер парламента государства не должен делать подобные заявления", - пояснил Клочок.

Клочок добавил, что Венгрия действовала и действует исключительно в своей парадигме и интересах.

"Нужно понимать позицию Венгрии. Венгрия действует исключительно в своей парадигме и интересах. Эта страна очень откровенно подыгрывает России и я не исключаю того, что существуют какие-то определенные сепаратные договоренности по расколу Европейского Союза. О чем вчера писали в издании CNN, где упоминали о переговорах , которые сегодня продолжаются между США, Великобританией и лидерами Европейского Союза по прекращению войны в Украине. Действительно, война в Украине создала непростую ситуацию в Европе.Война в Украине привела к определенному расколу как в НАТО, так и в ЕС.Венгрия стала фактором неустойчивости Европейского Союза", - добавил Клочок.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против России и были обнародованы лица, вошедшие в список персональных ограничений.

В Евросоюзе произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России. Венгрия разрушила хорошие отношения с ЕС.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "психические проблемы"

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