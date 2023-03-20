Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке 1 миллиона боеприпасов для Украины
Об этом сообщает Index со ссылкой на венгерского министра.
Глава МИД Петер Сийярто высказался, что якобы на страны, которые "выступают за мир" оказывают давление, однако Венгрия и дальше будет выступать против военной помощи Украине.
"Я могу вас заверить, что Венгрия не желает подвергаться этому нарастающему и явному давлению. Мы настаиваем на представлении собственных национальных интересов. Мы также поддерживаем дело мира. Первое предложение говорит о том, что если страна-участник поставляет в Украину боеприпасы из собственных запасов, то это будет финансироваться из общего бюджета - Европейской рамочной программы мира - в размере одного миллиарда евро. Мы хотим мира, мы не будем участвовать в этой акции", - заявил Сийярто.
Речь идет о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи государств-членов и выделении дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.
Сийярто сказал, что вклад Венгрии, примерно 10 миллионов евро, в фонд будет использован на другие цели, в частности для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС.
Венгерский министр добавил: "Мы не будем мешать другим делать то, что они хотят".
- Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 20 марта заявил , что его страну пытаются втянуть в войну в Украине, но Будапешт решительно этому противится.
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