Об этом сообщает Index со ссылкой на венгерского министра.

Глава МИД Петер Сийярто высказался, что якобы на страны, которые "выступают за мир" оказывают давление, однако Венгрия и дальше будет выступать против военной помощи Украине.

"Я могу вас заверить, что Венгрия не желает подвергаться этому нарастающему и явному давлению. Мы настаиваем на представлении собственных национальных интересов. Мы также поддерживаем дело мира. Первое предложение говорит о том, что если страна-участник поставляет в Украину боеприпасы из собственных запасов, то это будет финансироваться из общего бюджета - Европейской рамочной программы мира - в размере одного миллиарда евро. Мы хотим мира, мы не будем участвовать в этой акции", - заявил Сийярто.

Речь идет о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи государств-членов и выделении дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.

Сийярто сказал, что вклад Венгрии, примерно 10 миллионов евро, в фонд будет использован на другие цели, в частности для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС.

Венгерский министр добавил: "Мы не будем мешать другим делать то, что они хотят".