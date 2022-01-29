Венгрия отказалась размещать силы НАТО, перебрасываемые на восток Европы
Венгрия отказалась размещать у себя дополнительные силы НАТО, которые перебрасывают на Восток Европы из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам министра обороны Венгрии Тибора Бенке, Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.
По его мнению, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.
Министр отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не говорит о том, что Россия хочет напасть на Украину.
- Напомним, 29 января президент США Джозеф Байден принял решение относительно передислокации дополнительного американского вооруженного контингента в страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО.
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