Венгрия отказалась размещать силы НАТО, перебрасываемые на восток Европы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам министра обороны Венгрии Тибора Бенке, Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

По его мнению, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.

Министр отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не говорит о том, что Россия хочет напасть на Украину.