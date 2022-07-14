Венгрия отказалась поддержать санкции против газа из РФ, – Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддержки включения в санкционный список российского Газпрома или Газпромбанка не будет
Об этом информирует Rzeczpospolita.
"В Венгрии мы дали понять, что не готовы даже обсуждать какие-либо санкции по поставкам газа. И мы ясно дали понять, что никогда не будем голосовать за санкционный список, в который входят Газпром или Газпромбанк", – сказал Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии отметил, что сейчас правительство занято заполнением газохранилищ и решило закупить дополнительные объемы газа сверх указанных в долгосрочных контрактах. Ранее начались переговоры о дополнительных объемах газа из РФ.
"У нас есть два долгосрочных контракта, один с Газпромом, другой с Shell. А теперь мы закупим дополнительно 700 млн куб. м газа, потому что это существенный максимум, который мы можем хранить на наших складах до начала отопительного сезона. Наша цель – дополнительные 700 миллионов кубометров. Мы уже начали торговые переговоры – в обоих географических направлениях", - добавил Сийярто.
- 7 июля в МИДе Венгрии назвали "коммунизмом" идею равномерного распределения газа между странами ЕС. Предложение включало, в частности, совместное управление газохранилищами и совместную закупку газа в Европейском союзе.
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