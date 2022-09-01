Венгрия Орбана - троянский конь России и Китая в Европе, - Politico
Венгрия поддерживает пророссийские идеи, а в войне России против Украины склоняется на сторону Кремля
Об этом пишет Politico.
"Венгры практикуют собственную имперскую политику в отношении окружающих стран, где есть венгерское меньшинство", — сказал один центральноевропейский чиновник. – Орбан должен финансировать свою щедрую социальную политику, продавая европейскую безопасность”.
Он охарактеризовал поведение правительства Венгрии "как русского и китайского троянского коня".
Венгрия, по словам чиновника, продолжит противостоять некоторым усилиям помочь Украине - но в пределах того, как "они действовали до сих пор". "Они думают только о себе, действуют только для себя", – добавил он.
Политолог и научная сотрудница Re:constitution Эдит Згут-Пшибыльская считает, что обвинение в адрес Киева и Запада в войне играет немаловажную роль в избирательном нарративе Орбана. "Это отлично соответствует евроскептическому популизму Фидес, утверждающего, что коррумпированный империалистический Запад ставит под угрозу стабильность в Центральной и Восточной Европе", – сказала она Politico.
Орбану "наплевать на Украину", — сказал Андраш Симони, бывший посол Венгрии в НАТО и США.
Позиция Венгрии по поводу войны, по его мнению, "это не просто неприятность — это угроза". "Я не думаю, что НАТО или Европейский Союз воспринимают это серьезно. И я считаю, что это ошибка", — подчеркнул Симони.
31 августа Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
- 31 августа глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз россиянам. При этом общий запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.
- Теннисист Сергей Стаховский уверен, что Венгрия – это маленькая Россия, ведь как государство полностью поддерживает страну-агрессора.
- В Венгрии только 3% избирателей Орбана обвиняют РФ в войне в Украине.
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