Венгрия опровергла информацию СМИ об отказе от вето на введение нефтяного эмбарго

Об этом он написал в Twitter.



"Венгрия не "отошла от своего вето". Фактически позиция Венгрии относительно нефтегазовых санкций против России остается неизменной: мы их не поддерживаем", - отметил представитель правительства.

Издание ZDF отметило, что после решения Германии, Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что шантаж Венгрии правом вето относительно эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз, а не на Украину.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что государство поддержит эмбарго для российской нефти .

Нет, вторые editors в @ZDF , HU не "move away from its veto". В действительности, HU's stance on ropy and gas sanctions on Russia remains unchanged: We do not support them. https://t.co/RXq5Xtz1ao -- Zoltan Kovacs ( @ zoltanspox ) May 2, 2022