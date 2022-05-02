Венгрия опровергла информацию СМИ об отказе от вето на введение нефтяного эмбарго
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг данные СМИ по поводу того, что Венгрия отказалась от своего вето на введение нефтяного эмбарго для РФ
Об этом он написал в Twitter.
"Венгрия не "отошла от своего вето". Фактически позиция Венгрии относительно нефтегазовых санкций против России остается неизменной: мы их не поддерживаем", - отметил представитель правительства.
- Издание ZDF отметило, что после решения Германии, Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что шантаж Венгрии правом вето относительно эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз, а не на Украину.
- Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что государство поддержит эмбарго для российской нефти .
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