Венгрия одобрила финансовую помощь Украине на 187 млн евро
Венгрия предоставит Украине 187 миллионов евро финансовой помощи Украине как свой вклад в планируемый пакет поддержки ЕС на сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства.
"Правительство по-прежнему привержено участию в финансовой поддержке охваченной войной Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово внести свои 187 миллионов евро поддержки Украине, но хотело бы платить ее на двусторонней основе, а не из-за общих займов ЕС.
В правительственном документе говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для выработки соглашения, необходимого для финансовой помощи.
Чтобы обеспечить средства по кредитам, которые Украина должна погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет занимать на рынках капитала.
Однако предложения по пакету должны быть одобрены Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС, и Венгрия заявила, что не будет участвовать в общем заимствовании.
- 22 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии". Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии из-за выхода венгерского премьера Виктора Орбана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное