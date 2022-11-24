Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства.

"Правительство по-прежнему привержено участию в финансовой поддержке охваченной войной Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово внести свои 187 миллионов евро поддержки Украине, но хотело бы платить ее на двусторонней основе, а не из-за общих займов ЕС.

В правительственном документе говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для выработки соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Чтобы обеспечить средства по кредитам, которые Украина должна погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет занимать на рынках капитала.

Однако предложения по пакету должны быть одобрены Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС, и Венгрия заявила, что не будет участвовать в общем заимствовании.

22 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии". Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии из-за выхода венгерского премьера Виктора Орбана.

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