Об этом Сиярто рассказал в фейсбуке.

По словам главы МИД, его страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества.

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Сиярто.

Он также добавил, что "нормализацию ситуации следует начать с экономического сотрудничества". Кроме того, по словам Сиярто, в Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания совместного экономического комитета.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "какие-либо документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их нам".

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