Об этом сообщает HVG со ссылкой на заявление Гуйяша.

Венгерский премьер Виктор Орбан в среду собрал внеочередное заседание правительства по обсуждению "европейского энергетического кризиса". На нем было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

По словам Гуйяша, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на четверть года.

Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, - "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

План правительства Венгрии предусмотрено, что страна увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд кубометров. Правительство уполномочило главу МИД Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа и запретит экспорт энергоносителей и дров. В то же время планируется увеличить добычу бурого угля и антрацита;

Глава администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда газ полностью прекратится, но пока об этом говорить не стоит, считает Гуйяш.

7 июля в МИДе Венгрии назвали "коммунизмом" идею равномерного распределения газа между странами ЕС. Предложение включало совместное управление газохранилищами и совместную закупку газа в Европейском союзе.