Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в среду объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике
Об этом сообщает HVG со ссылкой на заявление Гуйяша.
Венгерский премьер Виктор Орбан в среду собрал внеочередное заседание правительства по обсуждению "европейского энергетического кризиса". На нем было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.
По словам Гуйяша, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на четверть года.
Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, - "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".
План правительства Венгрии предусмотрено, что страна увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд кубометров. Правительство уполномочило главу МИД Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа и запретит экспорт энергоносителей и дров. В то же время планируется увеличить добычу бурого угля и антрацита;
Глава администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда газ полностью прекратится, но пока об этом говорить не стоит, считает Гуйяш.
- 7 июля в МИДе Венгрии назвали "коммунизмом" идею равномерного распределения газа между странами ЕС. Предложение включало совместное управление газохранилищами и совместную закупку газа в Европейском союзе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное