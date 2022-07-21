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Лавров ответил Сийярто по поводу дополнительной поставки российского газа Венгрии

21 июля, 2022 четверг
18:47
Мир

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Европе энергетический кризис, а Венгрии необходимо пополнить запасы газа перед отопительным сезоном

Об этом сообщает Европейская правда.

"Заполнение хранилищ природного газа происходит по плану, у нас сейчас заполненность 27,3%, чего достаточно для энергобезопасности при нормальных условиях", – сказал Сийярто.

По словам МИД Венгрии, страна хочет получить дополнительные 700 млн кубометров газа, но в нынешних условиях получить его не из РФ невозможно, поэтому Сийярто и обращается с просьбой к России.

Лавров подтвердил просьбу Венгрии о дополнительных поставках газа и заявил, что запрос будет рассмотрен. Глава российского МИД также пожаловался на "русофобную политику Вашингтона, которая вредит двусторонним отношениям с Венгрией".

Главы МИД также говорили о войне в Украине. Сийярто при этом заявил, что разрешить конфликт без дипломатического урегулирования не удастся, а для Венгрии важна бесперебойная поставка газа.

Кроме того, Лавров уверен, что Запад рано или поздно "осознает контрпродуктивность накачки Украины оружием".

Петер Сийярто является одним из немногих западных политиков, посетивших Москву после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

  • Напомним, 21 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву договариваться о покупке дополнительных объемов газа.

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