"Венгрия никогда не хотела противостоять РФ": Орбан и Путин встретились в Пекине

Видео со встречи Орбана и Путина появилось в телеграмм-канале Shot.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с Виктором Орбаном в Пекине заявил, что отношения РФ со многими странами Европы сохраняются и развиваются. В частности, он и отметил Венгрию.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии было наладить и расширить контакты, и нам это удалось. Мы заинтересованы, чтобы поддержать отношения не только на уровне общения, но и экономики, насколько это возможно. Выражаю благодарность "Росатому" за то , что остается нашим партнером и "Газпрома" за то, что выполняет свои соглашения", - заявил на встрече Орбан.