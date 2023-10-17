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"Венгрия никогда не хотела противостоять РФ": Орбан и Путин встретились в Пекине

17 октября, 2023 вторник
12:58
Мир

Во вторник, 17 октября, глава российских террористов Владимир Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Видео со встречи Орбана и Путина появилось в телеграмм-канале Shot.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с Виктором Орбаном в Пекине заявил, что отношения РФ со многими странами Европы сохраняются и развиваются. В частности, он и отметил Венгрию.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии было наладить и расширить контакты, и нам это удалось. Мы заинтересованы, чтобы поддержать отношения не только на уровне общения, но и экономики, насколько это возможно. Выражаю благодарность "Росатому" за то , что остается нашим партнером и "Газпрома" за то, что выполняет свои соглашения", - заявил на встрече Орбан.

  • Во вторник, 17 октября, глава российских террористов Владимир Путин прибыл в Пекин.
Видео
Россия
Владимир Путин
Венгрия
Виктор Орбан
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