Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на слова заместителя Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во время встречи с городским головой Львова Андреем Садовым.

"Сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал он.

Кроме того, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила о готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое - противостояние этому огромному восточному государству", - добавил Мадяр.

Ранее Венгрия заявляла о запрещении транзита любой помощи Украине через свою территорию. Такое решение в стране объясняли тем, что не хотят подвергать опасности венгров, проживающих на территории Закарпатья.

3 июня вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Она уточнила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права. По словам Катарины Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан злоупотребляет полным контролем над страной и позволяет себе нарушать принцип консенсуса в ЕС ради шантажа других стран.

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