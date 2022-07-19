English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Венгрия не возражает против транзита оружия в Украину через свою территорию, - заместитель Сийярто

Венгрия не возражает против транзита оружия в Украину через свою территорию, - заместитель Сийярто

19 июля, 2022 вторник
20:03
Мир

Венгры готовы пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную, но сама Венгрия не будет поставлять собственное оружие

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на слова заместителя Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во время встречи с городским головой Львова Андреем Садовым.

"Сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал он.

Кроме того, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила о готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое - противостояние этому огромному восточному государству", - добавил Мадяр.

Ранее Венгрия заявляла о запрещении транзита любой помощи Украине через свою территорию. Такое решение в стране объясняли тем, что не хотят подвергать опасности венгров, проживающих на территории Закарпатья.

  • 3 июня вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Она уточнила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права. По словам Катарины Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан злоупотребляет полным контролем над страной и позволяет себе нарушать принцип консенсуса в ЕС ради шантажа других стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Венгрия
война с Россией
Читайте также:
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
19 июля, 2022 вторник
ПВО РФ стреляло по ракетам HIMARS, а сбило флагмана своей же авиации, - российские СМИ
китай
18 июля, 2022 понедельник
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.02
    Покупка 36.02
    Продажа 37.03
  • EUR
    Покупка 36.14
    Продажа 37.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 июля
21:20
Инфографика
Обманчивые обещания Олафа Шольца. Германия сокращает военную помощь Украине, - Die Welt
21:12
Ниже Гондураса. Индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского
21:06
"Это абсолютное вранье", - Ермак о заявлениях Спартц
21:02
Китай обвинил США в "разжигании кризиса" в Украине
21:00
Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35
20:54
В лесу на Киевщине пожилая женщина подорвалась на мине
20:54
После Бородянки, после Бучи России не будет среди стран-гарантов нашей безопасности, - Ермак
20:38
Гаубицы Caesar уже на подходе к Украине, — МИД Франции
20:36
Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой
20:26
Давид Арахамия
Будет много чисток. Арахамия обещает кадровые изменения в правоохранительных органах
20:23
Враг закрепляется на южной окраине Покровска, - Генштаб ВСУ
20:13
Bayraktar Байрактар
Правительство готовит законопроект, который позволит производить в Украине Байрактары
20:09
В США довольны переговорами с лидерами G20 по ограничению цен на российскую нефть
19:48
"С нетерпением жду". Байден после визита на Ближний Восток рассчитывает, что ОПЕК+ существенно увеличит добычу нефти.
19:24
"ЕС здесь, чтобы помочь": Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи
19:08
"Оружие победы": Генштаб показал работу польских САУ KRAB, работающих на фронте
19:07
Россия планирует возобновить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" уже 21 июля, - Reuters
18:59
На место Джонсона уже претендуют только три кандидата
18:53
Юлия Думанская
Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре
18:52
Эксклюзив
Москва и Минск должны капитулировать, иначе ракетные обстрелы Украины продолжатся, а войска на границах будут стоять, - дипломат Бессмертный
18:45
США добавили РФ и Китай в список государств, где американцам грозит незаконное задержание
18:35
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Основные ступоры назначения руководителя САП сидят на Банковой, - политический эксперт Цыбулько
18:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Незаконное назначение руководителя САП - проблема для нашей европейской интеграции, - Николай Княжицкий
18:27
Денис Шмигаль
"Максимально усилить устойчивость государства": Шмыгаль назвал пять приоритетов правительства
18:22
Посол РФ в КНДР заявил, что рабочие из Северной Кореи будут восстанавливать разрушенные и оккупированные украинские города
18:19
Эксклюзив
Нужно уничтожить все мосты вблизи Херсона, тогда оккупанты окажутся в оперативном окружении, - политолог Молчанов
18:11
На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале, - Энергоатом
18:04
В первом полугодии 2022 года прибыль Русснефти сократилась вдвое, а долги выросли
17:42
Эксклюзив
Уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск на Херсонщине, - эксперт Defense Express Рябых
17:41
Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года
17:33
Владимир Путин
Путин поехал в Иран за моральной поддержкой, боевыми дронами и дальнобойными ракетами, - The New York Times
17:20
Ворскла
YouTube-канал Еспресо будет транслировать матч Лиги конференций УЕФА 2022/23 Ворскла – АИК
17:20
Эксклюзив
Нафтогаз
Дефолт Нафтогаза станет серьезным основанием для смены премьер-министра и правительства, - эксперт по энергетике Омельченко
17:10
Ирина Венедиктова
Арахамия заявил, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность
17:05
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы приближаемся к перелому в ходе боевых действий, - Роман Бессмертный
16:48
Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции
16:23
Газпром подписал с Ираном соглашение об энергетическом сотрудничестве
16:18
"Мы не ждем, что он вернется": Еврокомиссия предполагает, что Россия не возобновит работу Северного потока - 1
16:12
Во время оккупации Чернобыльской зоны Россия совершила ядерный терроризм, - СБУ
16:10
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV