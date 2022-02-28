Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Он заявил, что Венгрия не позволит летальному оружию из ЕС проходить через свою территорию в Украину.

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"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий, и мы должны обеспечить безопасность Венгрии, чтобы мы не стали участниками этой войны", – сказал министр.