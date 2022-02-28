Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины

Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины

28 февраля, 2022 понедельник
16:51
война с Россией Венгрия

Венгрия не будет направлять оружие в Украину для обороны от России, поскольку опасается за свою безопасность

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Он заявил, что Венгрия не позволит летальному оружию из ЕС проходить через свою территорию в Украину.

"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий, и мы должны обеспечить безопасность Венгрии, чтобы мы не стали участниками этой войны", – сказал министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оружие
Венгрия
Петер Сийярто
Читайте также:
Віктор Ягун
27 февраля, 2022 воскресенье
Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ
Байрактар
27 февраля, 2022 воскресенье
В ВСУ показали, как байрактор уничтожил колонну российского войска в Житомирской области
десант
27 февраля, 2022 воскресенье
ВМС сорвали высадку десанта на юге Украины
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.26
    Покупка 29.26
    Продажа 31.92
  • EUR
    Покупка 33.01
    Продажа 35.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 февраля
18:21
Уверен, что это реально, - Зеленский прокомментировал подписание заявки Украины на членство в ЕС
18:04
Енс Столтенберг
НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной
18:00
Российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации, - Киевская ОГА
17:57
Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС. Фотофакт
17:45
Макрон позвонил Путину и Зеленскому
17:38
Украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.
17:33
В Донецкой области российские военные убили 46 мирных жителей с момента эскалации 17 февраля
17:25
Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев
17:20
YouTube заблокировал ряд российских ТВ-каналов в Украине
17:17
У Путина отобрали черный пояс из тхэквондо
17:03
Монастырський
Украина требует исключить Россию из Интерпола
16:50
Городскому голове Купянска в Харьковской области сообщили о подозрении за намерение "сдать" город
16:39
Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС
16:38
На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА
16:11
Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000
15:58
Российская артиллерия обстреляла Северодонецк, одна женщина погибла, есть раненые
15:48
Роман Абрамович
Абрамович по просьбе Украины приехал в Беларусь для содействия украино-российским переговорам
15:44
ФСБ
Минцифры: перестал работать сайт ФСБ России
15:39
Люксембург передаст Украине военную помощь
15:38
Android
АЮУ открывает горячую линию для предоставления правовой помощи
15:32
Укрзалізниця будет возвращать средства за рейсы, отмененные в связи с военными действиями
15:27
В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00
15:14
В Чехии поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС
14:58
В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные
14:56
До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович
14:42
"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ
14:38
Министр обороны Германии обсудит в НАТО ядерные угрозы Путина
14:22
В РФ общественные деятели создали Антивоенный комитет России
14:10
Япония предоставит дополнительные $100 млн для поддержки Украины, - Зеленский
14:09
Защитники о. Змеиный живы!
14:06
Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом
13:55
"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов
13:38
Оккупанты создали фейковый сайт "Вернись живым"
13:22
В Киеве воздушная тревога
13:20
Харьков обстреляли "Градами", советник МВД заявляет о "десятках раненых"
13:06
В Беларуси начались переговоры между Украиной и РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13:06
В Ахтырке из-за подрыва нефтебазы начался пожар
13:01
"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей
12:48
Франция передает Украине более 30 тонн гуманитарной помощи
12:44
По законам военного времени: Кличко предупредил, что мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV