Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины
Венгрия не будет направлять оружие в Украину для обороны от России, поскольку опасается за свою безопасность
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
Он заявил, что Венгрия не позволит летальному оружию из ЕС проходить через свою территорию в Украину."Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий, и мы должны обеспечить безопасность Венгрии, чтобы мы не стали участниками этой войны", – сказал министр.
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