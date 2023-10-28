Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА.Новости.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.

Он считает, что санкционная политика против РФ не работает, впрочем, она может ударить по России и нанести вред, но это будет сильно вредить европейской экономике и странам. Сийярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.

"Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-то хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизнь венгров, например, сделав возможной покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в список санкций, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил глава венгерского МИД.

По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".

"Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же касается Кирилла Дмитриева или то же касается министра Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой - следовательно, такая же ситуация с министром спорта России" , – отметил Сийярто.