Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии
28 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на утверждение 12-го пакета санкций ЕС против РФ, если в него войдут газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА.Новости.
"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.
Он считает, что санкционная политика против РФ не работает, впрочем, она может ударить по России и нанести вред, но это будет сильно вредить европейской экономике и странам. Сийярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.
"Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-то хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизнь венгров, например, сделав возможной покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в список санкций, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил глава венгерского МИД.
По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".
"Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же касается Кирилла Дмитриева или то же касается министра Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой - следовательно, такая же ситуация с министром спорта России" , – отметил Сийярто.
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