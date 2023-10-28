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Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии

28 октября, 2023 суббота
10:24
Война с Россией Венгрия

28 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на утверждение 12-го пакета санкций ЕС против РФ, если в него войдут газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА.Новости.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.

Он считает, что санкционная политика против РФ не работает, впрочем, она может ударить по России и нанести вред, но это будет сильно вредить европейской экономике и странам. Сийярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.

"Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-то хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизнь венгров, например, сделав возможной покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в список санкций, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил глава венгерского МИД.

По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".

"Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же касается Кирилла Дмитриева или то же касается министра Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой - следовательно, такая же ситуация с министром спорта России" , – отметил Сийярто.

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 27 октября, заявила , что Европейский Союз готовит новый, 12-й пакет санкций против России.
  • Лидеры Евросоюза на саммите в пятницу приняли принципиальное решение о передаче Украине миллиардов евро, полученных от инвестирования замороженных в ЕС российских активов. Ожидается, что в начале декабря Еврокомиссия оформит это решение юридически.
Украина
Россия
ЕС
Венгрия
санкции против России
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