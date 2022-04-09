Венгрия не собирается поставлять Украине вооружение

Об этом заявил спикер премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в интервью CNN .



"Позиция Венгрии жесткая… мы не собираемся вмешиваться в эту войну с помощью оружия и поставки солдат", - заявил Ковач в пятницу, 8 апреля.



По его словам, Венгрия поддержит Украину гуманитарной помощью, но не оружием.



"Мы будем заботиться обо всех, кто приезжает из Украины, и лучшее из наших усилий - это посадить этих враждующих партнеров за стол переговоров", - сказал спикер премьера Венгрии.



Однако Ковач заявил, что перестать покупать российские энергоносители "невозможно".



"Нет физической альтернативы российским газам и нефти… это очень простые факты", - подчеркнул он.



После победы на выборах на прошлой неделе Орбан заявил, что ему пришлось "сражаться с огромным количеством оппонентов", включая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях.

МИД Украины призвал Венгрию "перейти на правильную сторону истории" и прекратить подыгрывать агрессивной политике России.