Венгрия не предоставляет Украине оружие потому, что это может спровоцировать Россию на нападение, - посол Венгрии в Украине Ийдярто
Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто рассказал, что страна не снабжает оружием Украину, поскольку это может спровоцировать Россию на агрессию и подвергнуть опасности также украинское Закарпатье
Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Мы считаем, что если позволим провозить оружие через нашу территорию, то создадим цели для военной активности страны-агрессора. И это поставит под угрозу не только приграничные регионы, но и людей, живущих на Закарпатье. Поэтому, за исключением оружия, мы предоставляем Украине всю другую помощь и поддержку", - отметил Ийдярто.
Дипломат также добавил, что еще одной причиной тому является тот факт, что Венгрия не занимается изготовлением вооружения.
Я думаю, что эта венгерская позиция хорошо известна украинской общественности. Я также знаю, что она порождает определенные негативные эмоции. Но наша точка зрения четкая. Мы не предоставляем оружие. Потому что, прежде всего, в Венгрии не производят вооружение. Оружие дают Британия, Германия, многие другие страны", - заметил Иштван Ийдярто.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит эмбарго Евросоюза на российскую нефть, если ей разрешат в дальнейшем получать сырье из РФ по трубопроводу
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