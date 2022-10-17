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Венгрия не поддержала создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ, но не будет препятствовать ее запуску, - Сийярто

17 октября, 2022 понедельник
17:16
политика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных

Об этом министр сказал после заседания совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет Blikk.

"Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуску такой миссии, но не принимаем в ней участия. Мы не размещаем ее, мы не принимаем в этом участие и также не принимаем участие в расходах на нее. "Мы не считаем хорошей идеей, которая может привести к эскалации войны с риском втягивания Европы в конфликт", - сообщил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, некоторые лидеры ЕС "не желают признавать реальность".

"Я не знаю, где они живут, когда говорят об успешности санкций. Конца войны не видно, но европейская экономика уже страдает. Происходит прямо противоположное тому, что нам обещали, когда голосовали за санкции, то есть санкционная политика провалилась. Также было сказано, что нужен девятый пакет санкций, куда они хотят включить атомную энергетику, но я сразу четко сказал: Венгрия не будет поддерживать никакие такие санкции", - добавил Сийярто.

Совет ЕС на заседании в понедельник принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе.

Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

  • Напомним, в нескольких странах ЕС развернут тренировочную миссию для ВСУ. Большинство солдат будут учиться в Польше

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