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Венгрия не планирует поддерживать эмбарго на российский газ

21 мартa, 2022 понедельник
22:16
война с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на hirado.hu.

По мнению Сийярто, закрытие неба представляет опасность Венгрии и ее гражданам в украинском Закарпатье.

Также страна против миротворческих миссий в Украине – он сказал, что это может привести к сухопутному конфликту с НАТО.

Венгрия также не будет поддерживать санкции ЕС, касающиеся эмбарго на российские энергоносители.

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ЕС
Венгрия
миротворцы
НАТО
Петер Сийярто
закрытое небо
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