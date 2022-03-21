Венгрия не планирует поддерживать эмбарго на российский газ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на hirado.hu.



По мнению Сийярто, закрытие неба представляет опасность Венгрии и ее гражданам в украинском Закарпатье.



Также страна против миротворческих миссий в Украине – он сказал, что это может привести к сухопутному конфликту с НАТО.



Венгрия также не будет поддерживать санкции ЕС, касающиеся эмбарго на российские энергоносители.

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