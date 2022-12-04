Венгрия не будет платить минимальную цену за российскую нефть, - МИД
Страну освободили от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским союзом
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на фейсбуке.
"В ходе переговоров по лимиту цен на нефть мы настойчиво боролись за интересы Венгрии и, в конце концов, преуспели: Венгрия была освобождена от его применения", - сказал Петер Сиярто.
Министр иностранных дел также отметил, что ограничение стоимости российской нефти преимущественно вредит европейской экономике, и "нужно увеличивать количество энергоносителей, что снизило бы цены".
Петер Сиярто добавил, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
- 1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодняшний день Российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.
- 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
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