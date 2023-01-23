Венгрия не будет блокировать очередной транш помощи ЕС для Украины, – журналист Йозвяк
Венгрия решила не блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины" - написал он.
- 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
- В декабре 2022 года послы ЕС одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Этому предшествовало вето Венгрии. Издание Plitico писало, что ЕС заключил соглашение с Венгрией, чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное