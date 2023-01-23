Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины" - написал он.

24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

В декабре 2022 года послы ЕС одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Этому предшествовало вето Венгрии. Издание Plitico писало, что ЕС заключил соглашение с Венгрией, чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb