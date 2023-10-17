Венгрия назвала введение Болгарией налога на транзит российского газа "враждебным шагом" и пообещала ответить
Венгрия пообещала принять ответные меры против Болгарии после того, как балканская страна ввела налог на транзит российского газа, и назвала это "враждебным шагом" со стороны Софии
Об этом пишет Bloomberg.
Там предполагают, что введение налога Болгарии потенциально поставило под угрозу жизнеспособность импорта энергоресурсов по критически важному маршруту.
"Налоговые сборы, о которых Болгария объявила на прошлой неделе, были введены без предупреждения, и Венгрия рассматривает их как враждебный шаг", - заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.
По его словам, Венгрия будет сотрудничать с Сербией, которая также полагается на Балканский трубопровод природного газа, чтоб ответить.
"Мы не оставим этот шаг без ответа", - подчеркнул Сиярто после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Однако венгерский глава МИД не сообщил никаких подробностей относительно того, как его страна может отреагировать.
В то же время, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что этот шаг направлен не против Венгрии или Сербии, а против России, которая пыталась получить доходы от энергетики для финансирования своей войны в Украине.
"Мы ожидаем не повышения цен в Сербии и Венгрии, а уменьшения доходов Газпрома. То есть, уменьшить средства, поступающие в государственный бюджет России на ведение войны", - отметил Денков.
Однако, как пишет Bloomberg, этот шаг застал Венгрию и Сербию врасплох, побудив их протестовать и пытаться обеспечить безопасность поставок в преддверии европейского зимнего сезона, поскольку обе страны зависят от российского природного газа для отопления.
- 14 октября Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Европейский Союз.
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