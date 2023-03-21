Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
Венгрия заявила, что не поддержит ни существенного движения Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.
Будапешту кажется, будто в Закарпатье ущемляют права венгерского меньшинства.
"О теме лишения прав венгерского меньшинства в Украине, министр (иностранных дел Петер, – ред.) Сиярто сказал, что он обратился к Жозепу Боррелю, верховному представителю ЕС по иностранным делам, с просьбой, чтобы, когда речь идет о возможных переговорах о вступлении Украины , он дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из основных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества нужно уважать", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МИД Венгрии считают "недопустимым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября, в то время как 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.
- Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн. боеприпасов для Украины.
- По данным СМИ, Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина. Он был обвинен в незаконной депортации украинских детей.
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