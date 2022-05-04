Венгрия назвала условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии в Facebook.

"В нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставки нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", - сказал Сийярто.

2 мая советник министра энергетики Лана Зеркаль объяснила, что шантаж Венгрии правом вето по отношению к эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз , а не на Украину.

3 мая Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть .

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