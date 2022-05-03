Венгрия назвала ложью заявление Данилова об осведомленности Будапешта о планах РФ напасть на Украину и намерении забрать часть территории
Венгрия отреагировала на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин предупредил страну о полномасштабном нападении на Украину и назвали это ответом на отказ быть страной-транзитером оружия для ВСУ
Об этом написал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.
- 2 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о предстоящем полномасштабном вторжении РФ в Украину и намеревалась захватить часть территорий.
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