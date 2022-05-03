Венгрия назвала ложью заявление Данилова об осведомленности Будапешта о планах РФ напасть на Украину и намерении забрать часть территории

Об этом написал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач.



"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.

2 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о предстоящем полномасштабном вторжении РФ в Украину и намеревалась захватить часть территорий.

Ответ на получение новостей: В октябре 3, Hungarians решил, что HU не будет брать weapons to Ukraine. While we understand что UKR не будет у нас какого-либо решения, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 3 мая 2022