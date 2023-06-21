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Венгрия нарушила международное право и права военнопленных, когда приняла украинских заключенных, - Лубинец

21 июня, 2023 среда
13:57
Война с Россией

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное право и права украинских военнопленных, приняв узников от РФ

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Во-первых, Венгрия не имела никаких полномочий вести переговоры с РФ по поводу украинских военнопленных без информирования украинской стороны! А ситуация по передаче Россией Венгрии 11 украинских военнопленных вызывает не просто удивление, а возмущение", - сказал чиновник.

Он также отметил, что единственный орган, который имеет полномочия поднимать вопрос освобождения или обмена наших военнопленных – это Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Лубинец добавил, что Украина не была проинформирована о планируемой передаче Венгрии военнопленных. А обращений от венгерской стороны с тем, что они готовы присоединиться к мирным инициативам или же будут содействовать через свои контакты возвращению украинских военнопленных также не было.

"Можно ли такие действия Венгрии трактовать, как нарушение международного гуманитарного права и нарушение прав украинских военнопленных? По-моему, однозначно так", - заявил он.

По мнению чиновника, Венгрия подыгрывает российской пропаганде, что Украина не хочет забирать своих военнопленных. Да, венгерские власти позволяют показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных.

"Также обращаюсь к Уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой разобраться в этой ситуации и ответить на логические вопросы. Как так получилось, что 11 военнопленных украинской армии оказались на территории Венгрии? Почему об этом не сообщили украинскую сторону?" – обратился Лубинец.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили , что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил , что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что 11 украинских военнопленных вывезли из России в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. Его венгерский коллега Петер Сиярто опроверг слова Кулебы, отвергнув участие в обмене правительства. По его словам, передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями".

В венгерской оппозиции четко отрицали , что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, последний подтверждавший публично.

А уже 20 июня стало известно , что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

Украина
Россия
Венгрия
пленние
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