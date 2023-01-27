Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской атомной энергетики, - премьер Орбан
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся атомной энергетики
Об этом сообщили Reuters со ссылкой на интервью премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" под санкции. Но Венгрия, имеющая в стране атомную станцию производства РФ и планирующую ее масштабировать, будет блокировать это европейское решение.
В интервью Виктор Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике "очевидно, необходимо наложить вето".
"Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции", – сказал премьер Венгрии. "Об этом не может быть и речи".
- Ранее стало известно, что Венгрия намерена блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро.
- 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
- В декабре 2022 года послы ЕС одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Этому предшествовало вето Венгрии. Издание Pоlitico писало, что ЕС заключил соглашение с Венгрией , чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины.
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