Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре, - Сийярто
Министерство иностранных дел Венгрии хочет достичь соглашения с Газпромом об увеличении поставок газа в сентябре
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
"Нравится нам это или нет, мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию. Есть предложение увеличить поставки газа, в ближайшие дни мы это согласуем с Газпромом и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок", - сказал Сийярто.
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Газпром в августе начал увеличивать поставки газа в Венгрию в дополнение к ранее согласованным поставкам по газопроводу "Турецкий поток".
В июле Венгрия договорилась с РФ о дополнительных 700 млн кубометров газа .
- Ранее сообщалось, что АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
- 14 августа стало известно, что российский Газпром начал снабжать Венгрию дополнительными объемами газа для нужд в зимний период.
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