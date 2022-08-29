Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре, - Сийярто

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

"Нравится нам это или нет, мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию. Есть предложение увеличить поставки газа, в ближайшие дни мы это согласуем с Газпромом и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок", - сказал Сийярто.

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Газпром в августе начал увеличивать поставки газа в Венгрию в дополнение к ранее согласованным поставкам по газопроводу "Турецкий поток".

В июле Венгрия договорилась с РФ о дополнительных 700 млн кубометров газа .

Ранее сообщалось, что АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

14 августа стало известно, что российский Газпром начал снабжать Венгрию дополнительными объемами газа для нужд в зимний период.

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