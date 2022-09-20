Венгрия начинает выполнять требования Еврокомиссии, чтобы разблокировали 7,5 млрд евро
Правительство Венгрии предложило Еврокомиссии ряд мер, направленных на разблокирование финансирования в размере 7,5 млрд евро
Об этом сообщает министер юстиции Венгрии Юдит Варга.
"Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и исходя из воскресного решения Комиссии, это даже не является непосредственной опасностью", – пишет она.
По словам министерши, в 2023 году Венгрия сможет войти без потерь европейских средств. Для этого в ближайшие недели и месяцы правительство будет реализовывать взятые на себя обязательства, в частности уже подали в парламент пакет законопроектов, который должен упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF).
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