Об этом сообщает министер юстиции Венгрии Юдит Варга.

"Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и исходя из воскресного решения Комиссии, это даже не является непосредственной опасностью", – пишет она.

По словам министерши, в 2023 году Венгрия сможет войти без потерь европейских средств. Для этого в ближайшие недели и месяцы правительство будет реализовывать взятые на себя обязательства, в частности уже подали в парламент пакет законопроектов, который должен упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF).

Как отмечал ранее эксперт-международник Тужанский, Орбан будет кулуарно сражаться, чтобы не потерять деньги от ЕС.

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