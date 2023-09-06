Венгрия начала покупать газ у Азерйбайджана

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Интерфакс-Азербайджан .

"Мой коллега Петер Сиярто сообщил, что азербайджанский газ уже начал поступать в Венгрию. В наших планах – увеличение объема поставок", - сказал он.

Начать поставки Азербайджан планировал в четвертом квартале 2023 года. Сообщалось, что Венгрия в 2023 году закупит 50 млн. кубометров для газохранилищ. Между странами есть договоренность об увеличении объема поставок азербайджанского газа в Венгрию до 1 млрд кубометров в год.

По словам министра, Азербайджан планирует поставлять в Венгрию и зеленую электроэнергию, которая будет транспортироваться по дну Черного моря.

Он добавил, что азербайджанский газ получают уже пять стран Евросоюза: Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. Байрамов уточнил, что в 2021 году Азербайджан поставил в ЕС 8 млрд кубометров газа, в прошлом году – уже 11,4 млрд кубометров, а в 2023-м планируется 12,5 млрд кубометров.