Венгрия начала покупать газ у Азерйбайджана
Венгрия начала получать газ из Азербайджана – объемы поставок планируют увеличить
Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Интерфакс-Азербайджан .
"Мой коллега Петер Сиярто сообщил, что азербайджанский газ уже начал поступать в Венгрию. В наших планах – увеличение объема поставок", - сказал он.
Начать поставки Азербайджан планировал в четвертом квартале 2023 года. Сообщалось, что Венгрия в 2023 году закупит 50 млн. кубометров для газохранилищ. Между странами есть договоренность об увеличении объема поставок азербайджанского газа в Венгрию до 1 млрд кубометров в год.
По словам министра, Азербайджан планирует поставлять в Венгрию и зеленую электроэнергию, которая будет транспортироваться по дну Черного моря.
Он добавил, что азербайджанский газ получают уже пять стран Евросоюза: Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. Байрамов уточнил, что в 2021 году Азербайджан поставил в ЕС 8 млрд кубометров газа, в прошлом году – уже 11,4 млрд кубометров, а в 2023-м планируется 12,5 млрд кубометров.
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- Впоследствии сообщалось, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
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