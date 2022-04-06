Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях
Если Россия попросит платить за газ российским рублем, Венгрия согласится, оплата должна быть в конце весны
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, первое платежное обязательство Венгрии должно быть исполнено в конце весны 2022 года.
"Наше первое платежное обязательство должно быть выполнено в конце мая. Существует техническое решение, которое позволит нам платить за использованный газ, технические детали этого решения в настоящее время прорабатываются", - ответил Орбан на международной пресс-конференции.
Сами детали платежных договоров политик пока не раскрыл.
- Напомним, ранее о своем намерении платить за российский газ в рублях уже заявила Словакия. В настоящее время страна работает над изменением поставок энергоресурсов. Поскольку Словакия не может отказаться от российского газа, то допускает оплату за него в рублях.
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