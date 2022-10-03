Об этом сообщает Politico.

По данным источников американского издания, несколько стран не соглашаются с ограничением цены на российскую нефть. Среди несогласных Венгрия, Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти в ЕС.

Венгрия хочет, чтобы ей разрешили реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую она получает по трубопроводу благодаря исключению из предыдущего пакета санкций. Тем не менее страны ЕС обеспокоены тем, что Будапешт получит несправедливое преимущество на едином рынке. Один из собеседников Politico предупредил, что ЕС может ограничить цены на трубопроводную нефть. В таком случае Венгрия не сможет наложить вето, поскольку это считается торговой мерой, требующей только большинства голосов ЕС.

Кипр, Греция и Мальта обеспокоены, что ЕС "выстрелит себе в ногу", если запретит их танкерному флоту перевозить российскую нефть, когда аналогичный запрет не будет введен другими крупными судоходными странами - Турцией, Индией и Индонезией.

Послы стран ЕС намерены на этой неделе провести дополнительные встречи по обсуждению новых санкций.

"Я считаю, нам понадобится еще одна или две встречи с представителями стран для достижения соглашения", - заявил один из европейских чиновников. Известно, что послы намерены согласовать новый пакет санкций до 7 октября.

30 сентября страны Европейского Союза достигли предварительного согласия по восьмому пакету санкций против России.

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