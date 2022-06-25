Венгрия хочет заставить ЕС добиться перемирия в Украине, чтобы предотвратить кризис, - FT

Об этом пишет Zn.ua со ссылкой на Financial Times .

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан назвал перемирие "единственным шансом" избежать рецессии в экономике.

Он считает, что правительства ЕС перейдут от военной поддержки Украины к "рациональной". А война закончится через несколько месяцев.

Орбан сказал, что некоторые страны слишком стремились вступить в конфликт с Владимиром Путиным и втянули континент в кризис. По его словам, Европе следует отказаться от этой стратегии или экономическое давление уничтожит поддержку людей военной помощи Украины.

"Они хотят вести войну. Они видят, что могут победить Путина, что могут оккупировать Кремль. И это их цель. В начале конфликта по крайней мере в СМИ это было распространенное мнение. Но готов поспорить, как выглядеть все будет через четыре месяца. Появится больше рациональности", – сказал советник премьера Венгрии.

"В реальности цены на коммунальные услуги, энергоносители, политическая дестабилизация, страдания среднего класса – все это станет ежедневной проблемой. В Португалии или Испании люди не смирятся с фактом, что они в состоянии войны, потому что она от них очень далеко", – считает он.

Венгерская сторона утверждает, что "впору сесть и успокоиться, нашей главной целью в ближайшие месяцы должны стать переговоры, мир и прекращение огня".

"Мы не хотим спровоцировать проблемы. Но если пытаться вести политику, оторванную от реальности, можно просто потерять доверие людей. И именно этого мы боимся сейчас", – сказал Балаш Орбан.