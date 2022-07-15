Венгрия хочет помочь Украине с экспортом зерна и предлагает перерабатывающие заводы на границе
Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила, что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе
Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с украинским коллегой Николаем Сольским во Львове.
"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины", - заявил Надь.
Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, Венгрия готова помочь Украине доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света.
"Развитие железных дорог, грузовых и складских мощностей чрезвычайно важно, и при совместных действиях и надлежащем обосновании Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", - говорится в заявлении.
Министерство заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона, где могут быть построены новые перерабатывающие заводы, поскольку это стратегический вопрос, означающий долгосрочную продовольственную безопасность для всего мира.
- 13 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии. По его словам, экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.
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