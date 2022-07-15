Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с украинским коллегой Николаем Сольским во Львове.

"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины", - заявил Надь.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, Венгрия готова помочь Украине доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света.

"Развитие железных дорог, грузовых и складских мощностей чрезвычайно важно, и при совместных действиях и надлежащем обосновании Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", - говорится в заявлении.

Министерство заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона, где могут быть построены новые перерабатывающие заводы, поскольку это стратегический вопрос, означающий долгосрочную продовольственную безопасность для всего мира.

13 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии. По его словам, экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

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