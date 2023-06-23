Этим нынешний венгерский премьер-министр Виктор Орлан лишь усилил совершенно недружественное отношение к Украине. И кто знает, не хватал бы он пленников на улицах Закарпатья в случае падения Украины зимой прошлого года

Почти неделя понадобилась нашему МИДу и Офису Уполномоченного по лицам пропавших без вести для выяснения фамилий и персональных данных пленных. Стало известно, что родственники уже виделись с ними на территории Венгрии, но на каких основаниях их не пускают домой — венгерское правительство так и не объяснило.

Здесь стоит посмотреть, с кем Орбан провернул эту пиар-акцию.

Впервые информация, что венгерское правительство забрало группу пленных, появилась на сайте РПЦ. Там было указано, что произошло это в рамках международного церковного сотрудничества, но по просьбе венгерской стороны. И что переданные военные могли иметь "закарпатское происхождение". Поэтому вполне вероятно имели каплю венгерской крови или вдобавок к украинскому еще и венгерский паспорт.

Поэтому это можно рассматривать как очередную попытку Венгрии не без помощи РФ раскачать "венгерский вопрос" в Украине под шумок войны.

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Поводов предостаточно. Дело в том, что еще зимой по настоянию Венгрии закон о национальных меньшинствах направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

Следует напомнить риторику правой руки Орбана, главы МИД Венгрии Петера Сиярто в январе этого года, что в Украине "происходит концентрированная, серьезная атака на венгерскую общину".

Что закон, который Верховная Рада приняла в декабре 2022 года, это об "ужасах": "Венгерских учителей и директоров школ безосновательно массово увольняют, а венгерские учреждения заставляют убрать свои венгерские национальные символы — это признаки серьезной антивенгерской атаки. ЕС также должен действовать против этого. Неприемлемо, что кто-либо может ставить это как двусторонний вопрос", – объяснял Сиярто причины, по которым Венгрия пожаловалась на Украину в "Венецианку".

Для того чтобы взять Киев за горло, венгры пошли на хитрость и решили манипулировать вопросами наших военнопленных.

Для России это просто была удача и невероятный метч. Дело в том, что Москве сейчас очень важно расшатать еще, кроме фронта, вопрос сепаратизма и межнациональных конфликтов. Так же РФ очень удобно сохранить на Закарпатье движи регионалов, ОПЗЖ и РПЦ, храмов которой там натыкано по несколько штук в каждой громаде.

Кроме того, Путину важно сохранить свой важный кошелек и сеть влияния и избежать серьезных санкций против патриарха Кирилла и РПЦ.

В прошлом году на уровне ЕС дважды серьезно поднимали вопрос о персональных санкциях против патриарха Кирилла. И дважды Орбан персонально вычеркивал это имя с аргументом, что "ни один религиозный деятель не должен подвергаться притеснениям".

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Благодарность Кирилла не заставила себя ждать. Он постоянно благодарит Орбана за "поддержку деятельности Будапештской епархии РПЦ в Венгрии". А в начале июня по случаю юбилея наградил Орбана орденом Славы и Чести I степени "за вклад в укрепление традиционных нравственных ценностей в европейском обществе".

Интересные детали этого союза Венгрии и РФ нашла украинская правозащитница и обозреватель журнала "Фокус" Татьяна Катриченко:

"Как утверждают источники, за несколько месяцев до этого к министру Шемьену обратился митрополит Русской православной церкви в Венгрии Илларион (Алфеев). Он сообщил, что в плену РФ в настоящее время находятся 11 человек, имеющих "венгерское происхождение", а некоторые — и венгерское гражданство. И в случае обращения венгерской власти к России, она будет готова их освободить и передать в Венгрию.Одним из условий было то, что такое возвращение должны провести именно церковники, а официальный Будапешт не будет информировать об этом Киев. В конце концов, как говорят венгры, они только способствовали, чтобы международная римско-католическая организация — Мальтийская служба помощи, перевезла армейцев в страну ЕС самолетом".

Так что имеем кейс, когда многолетнее закрывание глаз на бесконтрольную раздачу венгерских паспортов на Закарпатье и развешивание турулов на каждом нужнике дало очень неприятные плоды.

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По нашей Конституции мы должны защищать своих граждан, но и в конституции Венгрии указано, что, независимо от места жительства этнических венгров, правительство обязано защищать их. А Орбан вообще 20 лет делает карьеру на имидже "защитника венгерской нации номер один".

Сейчас перед украинским правительством стоит серьезная задача: ответить дуэту Орбана-Сиярто. И не дать поводов Венгрии посягать на наше Закарпатье под предлогом защиты "венгерского меньшинства", среди которого есть граждане Украины, мобилизованные в ВСУ.

Очевидно, что мы не можем обойтись без наших союзников и, в частности, наших соседей, у которых также есть конфликты с Венгрией — Словакии, Румынии и Польши. Стоит вспомнить выход Орбана с шарфом с картой "Великой Венгрии" — и вспомнить реакцию тех, к кому у Будапешта есть территориальные претензии.

Отдельно важно донести ЕС и США, НАТО и ЕС — всем структурам и странам, у которых венгерское правительство регулярно требует деньги на поддержку брюк и популизма, почему Орбан неправ. И почему его союз с РПЦ — регулярно благословляющей армию РФ на убийства украинцев — мягко говоря, угроза для всей Европы.

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Это также вызов для нашей будущей политики. Мы не в силах сейчас снять нашу 128-ю героическую бригаду с фронта и отправить ее стеречь границу с Венгрией. Но в наших силах — учитывая, каким важным бизнес-хабом стали Ужгород и Мукачево с перетоком беженцев и ІТ-компаний, — нивелировать венгерское влияние.

Самое время активно заняться украинской политикой на Закарпатье и не дать венграм под предлогом защиты национального меньшинства маркировать свою территорию турулами. Это территория нашего Тризуба. И если там может быть где-то частично что-то венгерское, все же нужно уважать хозяина дома. Его слово главное, а гости моют руки и разуваются на входе.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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