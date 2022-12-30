Об этом Дмитрий Кулеба говорит в интервью POLITICO .

"Венгрия играет в свою собственную игру. Она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги, которые, по ее мнению, должна им комиссия", - сказал Кулеба.

Министр рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан борется за сокращение замороженных средств ЕС, об этом свидетельствует ситуация, когда он использовал помощь Украине как рычаг влияния.

В частности , 12 декабря блок заключил соглашение с Венгрией, чтобы преодолеть вето Будапешта на пакет помощи в размере 18 миллиардов евро для пострадавшей от войны Украины. Тогда в обмен на снятие вето страны-члены согласились уменьшить сумму средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, с 7,5 до 6,3 миллиарда евро.

"Хорошей новостью является то, что Комиссия нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной, не обеспечивая голосование Венгрии, поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение", - добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина ожидает получить первый транш многомиллиардного пакета помощи в следующем месяце, но чем скорее, тем лучше.

"Мы ценим всю помощь, которую мы получаем, но время всегда является проблемой. Когда вы сражаетесь, все нужно вчерашнее", - сказал министр.

Несмотря на санкции Запада, Россия производит больше ракет, поэтому глава МИД говорит, что сейчас нужно ударить по российской военной промышленности.

"Мы ожидаем, что следующий пакет санкций ударит по компаниям, занимающимся поставкой запасных частей, необходимых для производства ракет, и закроет лазейки в глобальной цепочке поставок", - сказал Кулеба.

В ноябре Орбан появился на публике в шарфе, где часть Украины в составе Венгрии.

А 24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан считает, что Европейский Союз должен начать дискуссию о пересмотре санкций, введенных против России.

В Министерстве иностранных дел заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что ВСУ воюют, пока их поддерживают США, назвали "патологическим пренебрежением к Украине".

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