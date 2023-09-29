Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС, - дипломат Огрызко

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Это позорная история. Очевидно, что сегодня Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС. Там это все прекрасно понимают, но пока, к большому сожалению, воздерживаются от резких шагов, все же надеясь, что это можно починить более мягкими инструментами", – считает Огрызко.

Дипломат отметил, что ему кажется, что уже все, что можно было плохого со стороны Будапешта сделать – они уже сделали.

"И вот последнее из заявлений Орбана, где он сказал, что они при любых обстоятельствах не собираются разрешать Украине продвигаться ни в ЕС, ни в НАТО. То есть здесь вопрос вовсе не в национальных меньшинствах, не в законах об образовании. Это все формальные". поводы, которые позволяют Будапешту проводить эту антиукраинскую и промосковскую политику. И в этом контексте назначение посла - это логический шаг со стороны Будапешта, они друзья с Путиным, они друзья с Лукашенко", - подчеркнул он.

Огрызко также отметил, что в какой-то момент "коллективному Брюсселю и ЕСовскому и Натовскому придется сделать выводы".