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Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС, - дипломат Огрызко

29 сентября, 2023 пятница
13:50
Мир Венгрия

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что в настоящее время Венгрия выполняет роль "троянского коня" Российской Федерации и в НАТО, и в ЕС

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Это позорная история. Очевидно, что сегодня Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС. Там это все прекрасно понимают, но пока, к большому сожалению, воздерживаются от резких шагов, все же надеясь, что это можно починить более мягкими инструментами", – считает Огрызко.

Дипломат отметил, что ему кажется, что уже все, что можно было плохого со стороны Будапешта сделать – они уже сделали.

"И вот последнее из заявлений Орбана, где он сказал, что они при любых обстоятельствах не собираются разрешать Украине продвигаться ни в ЕС, ни в НАТО. То есть здесь вопрос вовсе не в национальных меньшинствах, не в законах об образовании. Это все формальные". поводы, которые позволяют Будапешту проводить эту антиукраинскую и промосковскую политику. И в этом контексте назначение посла - это логический шаг со стороны Будапешта, они друзья с Путиным, они друзья с Лукашенко", - подчеркнул он.

Огрызко также отметил, что в какой-то момент "коллективному Брюсселю и ЕСовскому и Натовскому придется сделать выводы".

  • Напомним, что в четверг, 28 сентября, посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, находящемуся под санкциями за соучастие в войне с Украиной.
Украина
Россия
ЕС
Белорусь
Венгрия
Война с Россией
НАТО
Мир про Украину
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